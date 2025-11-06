Il conte di Montecristo: Pierre Niney è Edmond Dantes

Il film Il conte di Montecristo (2023) va in onda giovedì 6 novembre in prima serata su Canale 5 e sarà disponibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas e diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, il film vanta nel cast l'attore Pierfrancesco Favino, nel ruolo dell’Abate Faria.

Il conte di Montecristo, la trama

Edmond Dante's è un giovane che, dopo essere diventato il bersaglio di un complotto, viene arrestato nel giorno del suo matrimonio per un crimine che non ha commesso.

Edmond passa quattordici anni nella prigione di Château d'If, tenuto in vita solo dal suo desiderio di vendetta. Quando finalmente riesce a fuggire, entra in possesso un'immensa fortuna e assume l'identità del Conte di Montecristo.

Non avrà pace finché non si sarà vendicato dei tre uomini che lo hanno tradito.

Il conte di Montecristo, il cast

La nuova trasposizione cinematografica de Il conte di Montecristo vede Pierre Niney nei panni di Edmond Dantès mentre Pierfrancesco Favino dà il volto all’Abate Faria. Completano il cast: Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte.

