Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore (Acı Tatlı Ekşi), film di produzione turca con Ozge Ozpirincci (volto di Bahar nella serie tv La forza di una donna ), va in onda lunedì 10 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity . Film del 2017 diretto da Andac Haznedaroglu, Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore ha come protagonista una delle attrici turche più amate dal pubblico italiano: Ozge Ozpirincci, la coraggiosa Bahar di La forza di una donna, che qui interpreta Duygu e recita al fianco di Bugra Gulsoy (nei panni di Murat).

Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore, la trama e il cast del film con Ozge Ozpirincci

Il grande amore giovanile tra Duygu e Murat subisce una battuta d'arresto quando lei decide di trasferirsi a studiare negli Stati Uniti. I due innamorati si lasciano col cuore spezzato, ma con la promessa di risentirsi passati cinque anni a patto di non chiamarsi mai durante tutto il tempo. Cinque anni dopo Duygu, fedele all'accordo fatto con Murat, lo chiama e riceve da lui un invito ad andarlo a trovare a Istanbul dove intanto è diventato un apprezzatissimo chef. Doygu, illudendosi di ritrovare l'amore mai sopito di un tempo, va a trovarlo nel ristorante in cui lavora con l'entusiasmo di una ragazzina, ma la sua delusione è grande quando scopre che Murat non solo è fidanzato, ma è prossimo alle nozze con Eliz. Quest'ultima è una bella ragazza che agli occhi di Doygu sembra più interessata allo status sociale di Murat, impegnato nella competizione di alta cucina del programma televisivo di grande successo Best Chef Turchia, piuttosto che all'aspetto umano di Murat.





Nel cast del film, oltre a Ozge Ozpirincci e Bugra Gulsoy, troviamo: Gozde Turkpençe, Yusuf Akgun, Osman Alkaş, Fusun Demirel, Rahmi Dilligil, Gupse Ozay.



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