Ho cercato il tuo nome su Canale 5: trama, cast e curiosità

Domenica 14 luglio, in prima serata su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda il film Ho cercato il tuo nome di Scott Hicks con protagonisti Zac Efron e Taylor Schilling.

Ho cercato il tuo nome, la trama

Logan Thibault, un marine in missione in Iraq, scampa all'esplosione di una bomba perché raccoglie da terra una foto di una sconosciuta. Tornato in patria decide di cercare la ragazza e la trova in Louisiana che gestisce un allevamento di cani con la nonna. Si chiama Beth e ha un figlio avuto da un precedente matrimonio con un arrogante sceriffo. Logan si innamora di Beth e si fa assumere dalla nonna per poter stare vicino alla ragazza ma decide di non rivelarle il motivo che lo ha portato fin lì dal Colorado. Intanto l'ex marito si oppone alla nuova relazione in modo violento.

Ho cercato il tuo nome, il cast

Il protagonista Zac Efron è diventato famoso a soli 19 anni per aver interpretato il ruolo di Troy Bolton nel primo film della saga High School Musical. Nella sua carriera è stato anche doppiatore in alcune serie tv d'animazione come The Replacements - Agenzia sostituzioni e Robot Chicken.

Taylor Schilling, dopo aver vestito i panni di Beth, l'anno successivo viene scelta come protagonista nella serie tv Orange is the New Black, ottenendo un grande successo di pubblico e due nomination ai Golden Globe.

Gli altri interpreti sono Blythe Danner, Riley Thomas Stewart, Jay R. Ferguson e Adam LeFevre.

Ho cercato il tuo nome, alcune curiosità

Il film è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks nel 2008 e si tratta del settimo adattamento cinematografico di un libro di Sparks.

Inizialmente, per interpretare il ruolo di Logan si era pensato a Frankie Muniz, ma poi la scelta è ricaduta su Zac Efron.

La pellicola ha vinto numerosi premi ai Teen Choice Awards e ai People's Choice Awards.

