A febbraio l'offerta gratuita del catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli imperdibili, tra serie tv, intrattenimento, film e il ritorno del grande calcio con gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Il sabato in prima serata su Canale 5 proseguono le storie raccontate con Maria De Filippi in C'è Posta per Te, per seguire gli allontanamenti e le eventuali riconciliazioni dei protagonisti e le emozionanti sorprese organizzate ai propri cari.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a febbraio: le novità

Cresce l'attesa per il gran finale di My Home My Destiny, la serie tv turca con Demet Özdemir disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity. Sarà infatti possibile seguire l'ultimo episodio della seconda stagione a partire da giovedì 1 febbraio. Ha da poco preso il via, invece, Dreams and Realities - La forza dei sogni, romantic comedy a tinte thriller che vede il ritorno sul piccolo schermo dell'attrice turca Özge Gürel (già conosciuta in Italia per le sue interpretazioni in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Cherry Season). Per quanto riguarda le fiction, occhi puntati su I Fantastici 5, con Raoul Bova nei panni di un allenatore sportivo di atleti paralimpici. Dopo il successo dell'amatissima Terra Amara e di My Home My Destiny, che prosegue con la seconda stagione in esclusiva su Mediaset Infinity, dalla Turchia arriva anche Dreams and Realities - La forza dei sogni, romantic comedy a tinte thriller. La serie segue le vicende di cinque donne in carriera e dei loro rispettivi sogni, costrette a fare i conti con un improvviso omicidio. Accanto a Özge Gürel nei panni di Dicle, nel cast troviamo Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem). Continua a essere molto attivo l'occhio del Grande Fratello, che segue le vicende dei concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale. Gli ultimi giorni di convivenza sono stati segnati, in particolar modo, dalla rottura tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, distanza che ha inevitabilmente coinvolto anche altri protagonisti del reality. Riusciranno a riappacificarsi? Dopo il successo di Io Canto Generation, Gerry Scotti torna con la nuova edizione de Lo show dei Record, in onda a partire da domenica 4 febbraio. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World Records 2024. Febbraio segna anche il ritorno della UEFA Champions League, con le sfide valide per gli ottavi di finale. Per quanto riguarda le squadre italiane, la Lazio è chiamata al doppio esame con il Bayern Monaco, mentre Napoli e Inter sono attese dalle prove spagnole rispettivamente con Barcellona e Atletico Madrid. Chi riuscirà ad avere la meglio e a staccare il pass per i quarti di finale?

Le serie tv da vedere gratis su Mediaset Infinity

Per gli amanti delle serie legal-drama, su Mediaset Infinity arriva la prima stagione di 66-5 Roxane Bauer avvocata penalista, mentre saranno disponibili i nuovi episodi della serie comedy Bob Hearts Abishola e del drama All American, giunte rispettivamente alla stagione 4 e alla stagione 5.

