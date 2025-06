Omicidio Denisa, a Montecatini trovato il corpo di una seconda vittima

Come annunciato in diretta a Pomeriggio Cinque, potrebbe trattarsi di Ana Maria Andrei, scomparsa il primo agosto 2024

Emergono nuovi sviluppi nel caso di Maria Denisa Adas, la donna scomparsa a Prato nella notte tra il 15 maggio e il 16 maggio e ritrovata senza vita, decapitata, in un casolare di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. A confessare il delitto sarebbe stato Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni, che in un secondo momento avrebbe ammesso anche un secondo delitto. Durante l'appuntamento in onda giovedì 5 giugno, Pomeriggio Cinque ha seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda e attraverso il racconto dell'inviato sul posto Claudio Giambene ha annunciato in diretta il ritrovamento di un secondo corpo, che potrebbe ricondurre ad Ana Maria Andrei. "Poco fa ci hanno confermato che sarebbe stato trovato il corpo di una ragazza romena, escort. Si chiama Ana, era scomparsa l'1 agosto 2024", ha raccontato l'inviato della trasmissione di Canale 5. "L'uomo ha confessato, ha detto di averla strangolata, esattamente come ha fatto con Denisa, dopo un rifiuto di una prestazione sessuale" ha infine aggiunto.

