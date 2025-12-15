Per il cinema, Galà dei 500 - Eccellenze italiane ospita il regista Gabriele Muccino che, forte del suo successo in Italia e negli Stati Uniti, offre una riflessione sugli elementi che da sempre rendono il cinema italiano unico, riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo.

A raccontare il boom economico e l’industria italiana è lo scrittore Beppe Severgnini , che offre un punto di vista sul ruolo dell’Italia nel panorama internazionale.

Il programma, girato a Torino all’interno dell’Heritage Hub di Stellantis , celebra l’ingegno, la creatività e la capacità italiana. Questo suggestivo luogo ha sede nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava a Torino – uno degli storici impianti di produzione meccanica FIAT all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori. Oggetto di un accurato restauro, l’Heritage Hub oggi rappresenta la memoria storica del gruppo, ospitando una vasta collezione di vetture.

Martedì 16 dicembre , in seconda serata, Canale 5 presenta Galà dei 500 – Eccellenze Italiane , un evento speciale condotto da Piero Chiambretti , dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo.

Lo spazio dedicato allo sport vede protagonisti Gigi Buffon, leggenda del calcio mondiale, e Larissa Iapichino, giovane talento dell’atletica internazionale. Entrambi portano sul palco la propria esperienza, i valori dello sport e il percorso che li ha resi simboli di determinazione e passione, incarnando lo spirito vincente italiano.

Il mercante d’arte internazionale Fabrizio Moretti commenta un’opera di Giorgio Vasari, a testimonianza della grandezza della tradizione artistica italiana e la sua influenza sulla cultura occidentale.

A chiudere il racconto, l’intervento della direttrice Agnese Pini sulla velocità della mente, in modo particolare quella della donna, da dove nasce e come agisce, come sia possibile intuire prima di sapere.

La serata è inoltre arricchita dalla musica, grazie alla presenza di Vhelade, artista capace di unire eleganza vocale e sperimentazione. Tra gli ospiti anche Alessandra Neri, pilota e volto del programma “Drive Up”, a raccontare il suo rapporto con i motori.

Galà dei 500 – Eccellenze italiane è un programma di Piero Chiambretti e Roberto Ebale, scritto con Tiberio Fusco.

Il programma è realizzato da RTI, in collaborazione con FIAT; la casa di produzione è Fremantle Italia. La regia è di Alessio Muzi.