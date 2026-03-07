L' 8 marzo si celebra la festa della donna e per l'occasione Mediaset Infinity mette a disposizione, gratis e on demand, una collection speciale di film e fiction imperdibili. Dalla pluripremiata pellicola La prima cosa bella al thriller Corsa contro il tempo - The desperate hour, passando per serie di successo come A testa alta , con Sabrina Ferilli, e Rosy Abate , il personaggio interpretato da Giulia Michelini. Questi e molti altri titoli fanno parte del cofanetto La forza delle donne , disponibile su Mediaset Infinity.

Sabrina Ferilli (Virginia) e Raniero Monaco Di Lapio (Marco) nella serie A testa alta

La prima cosa bella

Film pluripremiato ed acclamato da pubblico e critica con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli con la regia di Paolo Virzi. Una specie di romanzo familiare ambientato nella Livorno degli anni '70 incentrato sulla vita di Anna, mamma di Bruno e Valeria, dalla bellezza e personalità ingombranti.

Anna è inconsapevole delle maliziose attenzioni che gli uomini le rivolgono, ed è per questo vittima dei sospetti del marito e della vergogna del primogenito Bruno, che si allontanerà da lei e da Livorno, per poi ritornare dopo tanti anni, scoprendo una verità che riunirà finalmente l'intera famiglia.

Fall

Cadere vuol dire morire, ma due amiche decidono ugualmente di tentare la scalata di una torre delle comunicazioni abbandonata, una delle più alte degli Stati Uniti. Hunter vuole condividere l'impresa sui social mentre Becky vuole affrontare il trauma della morte del marito e spargere le sue ceneri. Ma, in cima a 700 metri di altezza, si ritrovano intrappolate. Lotteranno, perché la vita è troppo breve per lasciarsi morire!

Corsa contro il tempo - The desperate hour

Mentre fa jogging in campagna, Amy Carr (Naomi Watts) riceve una chiamata: nella scuola dove si trova suo figlio è entrato un uomo armato che sta tenendo gli studenti in ostaggio. Lontana da casa, intraprende una lotta contro il tempo per salvare il figlio, in attesa dell'arrivo della polizia.

Francesca Cabrini

La suora missionaria Francesca Saverio Cabrini affronta a New York pregiudizi e difficoltà tra gli immigrati italiani di fine Ottocento. Inviata dal Vaticano, guida una missione nel quartiere degradato di Five Points, dove fonda orfanotrofi e un ospedale. Con l'aiuto delle consorelle e di Vittoria, ex prostituta, dedica la vita ai più poveri, diventando infine santa.

Il fantastico viaggio di Margot e Marguerite

Marguerite e Margot sono due ragazzine molto simili tra loro e con tante cose in comune. Le due ragazze, però, vivono in due epoche diverse: Marguerite nel 1942 e Margot nel 2020. Un giorno Marguerite si infila in un baule magico e si trova di fronte Margot. Da qui ognuna verrà magicamente trasportata nell'epoca dell'altra e vivranno la più grande avventura della loro vita.

A testa alta - Il coraggio di una donna

Sabrina Ferilli interpreta Virginia, una preside stimata dalla sua comunità e una mamma amata dal figlio. Ogni equilibrio, però, va in frantumi quando su internet inizia a girare un video che la ritrae in un momento intimo con un uomo che non è suo marito. Chi è stato a prenderla e a pubblicare il video? Chi vuole screditarla e perché?

Made in Italy

Nella Milano degli anni Settanta, la giovane Irene tenta di mantenersi mentre studia in università. Decide così di rispondere all'annuncio della rivista di moda Appeal, senza sapere che la sua vita sta cambiando in maniera irreversibile al ritmo delle tendenze in ascesa su una generazione di straordinari stilisti.

Nel cast, Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Raoul Bova, Fiammetta Cicogna e Maurizio Lastrico.

Oltre la soglia

L'attrice Gabriella Pession interpreta Tosca Navarro, medico per adolescenti in difficoltà e sempre pronta ad agire fuori dagli schemi per aiutare i giovani pazienti del suo reparto.

Rosy Abate

Dopo aver inscenato la propria morte, Rosy Abate assume una nuova identità in una città ligure per fuggire dal suo passato. Il suo nuovo equilibrio, però, viene sconvolto dalla scoperto che suo figlio Leonardo è ancora vivo. Cosa sarà a disposta a fare per recuperare il rapporto con lui?

Le onde del passato

Anna e Tamara, due giovani amiche, partecipano all'evento musicale estivo e in seguito vengono invitate a una festa su uno yacht, restando vittime di violenza.

Vent'anni dopo, Tamara chiama Anna e le dice di aver catturato uno dei molestatori. Quando, però, Anna fa ritorno sull'isola, l'uomo incriminato è morto.

Il caso viene assegnato a Luca Bonnard, il quale sembra riconoscere in Anna un incontro del passato e che concentra i principali sospetti su Tamara. La verità si rivelerà ben diversa delle apparenze.

Amiche mie

Paolo Genovese e Luca Miniero dirigono un cast brillante che comprende Margherita Buy, Elena Sofia Ricci, Luisa Ranieri e Cecilia Dazzi nel ruolo di quattro amiche alle prese con problemi sentimentali e che fanno del loro rapporto di amicizia un fondamentale punto di forza.