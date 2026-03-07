Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di lunedì 9 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, la cena di Cem.

La forza di una donna 3: cosa succede il 9 marzo

Bahar è immersa nei preparativi della cena organizzata su richiesta di Cem e promette a sé stessa che sarà l’ultima volta.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

