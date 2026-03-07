Scopriamo cosa succederà domenica 8 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 8 marzo, Lopez e Curro, eleganti nei loro smoking, si preparano a recarsi al casinò per affrontare Basilio. Ángela, determinata a non restare fuori dalla vicenda, insiste per unirsi a loro e alla fine riesce a convincerli.
Nel frattempo, Toño confessa a Manuel il furto dell’auto e del denaro, mettendolo al corrente di quanto accaduto.