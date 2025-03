La decima pellicola della saga di Fast & Furious va in onda in prima tv martedì 18 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Fast X, il decimo capitolo della leggendaria saga di Fast & Furious, diretto da Louis Leterrier nel 2023, va in onda in prima tv martedì 18 marzo in prima serata su Canale 5.

Fast & Furious 10 sarà disponibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo la trama, il cast e alcune curiosità di Fast X.

Vin Diesel in una scena di Fast X

Fast X, la trama del film

Dopo anni di corse mozzafiato e battaglie contro criminali e agenti segreti, Dominic Toretto deve affrontare un nemico con un conto in sospeso: Dante Reyes, figlio del boss brasiliano Hernan Reyes, eliminato dalla squadra di Dom in passato.

Dante è assetato di vendetta e ha ordito un piano per distruggere tutto ciò che Toretto ama, mettendo a rischio la sua famiglia e il suo stesso futuro.

Toretto e i suoi alleati viaggeranno da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide, pur di fermare Dante.

Inseguimenti spettacolari, esplosioni e colpi di scena attendono i fan della saga in questa nuova avventura adrenalinica.

Fast X, il cast del film

Oltre a Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto e a Jason Momoa in quelli di Dante Reyes, Fast X vanta un cast all-star: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno

Jason Momoa in una scena di Fast X

Fast X, le curiosità sul film

Con un budget di circa 340 milioni di dollari, Fast X è il film più costoso della saga Fast & Furious. Jason Momoa ha dichiarato di essersi ispirato a Joker per creare un Dante Reyes eccentrico e imprevedibile, diverso dagli altri antagonisti della saga. La soundtrack di Fast X include brani di artisti internazionali come: J Balvin, Skrillex e YoungBoy Never Broke Again.

