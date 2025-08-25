Mediaset Infinity logo
25 agosto 2025

Elvis su Canale 5 e in streaming

La pellicola con Austin Butler e Tom Hanks va in onda in prima tv: trama, cast e curiosità del film

Elvis, il film che ripercorre la storia del re del rock and roll, arriva su Canale 5 lunedì 25 agosto in prima serata. La pellicola diretta da Baz Luhrmann e interpretata da Austin Butler e Tom Hanks sarà visibile anche in contemporanea streaming, gratis, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Elvis, la trama e il cast

Il film punta i riflettori sulla vita e la carriera di Elvis Presley, dagli esordi all'ascesa planetaria. Il tutto visto attraverso gli occhi dell'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker, con il quale Elvis ha avuto un rapporto piuttosto complicato in oltre 20 anni di collaborazione. La pellicola si concentra anche sul ruolo di una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley.

Elvis
L'attore Austin Butler interpreta Elvis Presley nel film Elvis

A nove anni da Il grande Gatsby, con Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, il regista Baz Luhrmann ripercorre la vita di Elvis Presley, ottenendo ben otto candidature ai Premi Oscar 2023. A interpretare l'icona della musica l'attore statunitense Austin Butler, ruolo grazie al quale è stato premiato con il suo primo Golden Globe come miglior attore in un film drammatico. Stando a quanto rivelato dal regista in un'intervista, a suggerirgli Butler fu Denzel Washington durante una telefonata. Il Colonnello Tom Parker è invece interpretato da Tom Hanks, mentre l'attrice australiana Olivia DeJonge veste i panni di Priscilla Presley. Nel cast troviamo anche Chaydon Jay, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Helen Thomson e David Wenham.

