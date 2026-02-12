Sulla piattaforma Mediaset Infinity sono disponibili, gratis e in esclusiva, tutti gli episodi di tutte le stagioni di Dawson's Creek .

Giovedì 12 settembre in seconda serata su Italia 1 andranno in onda le prime due puntate di Dawson's Creek , la serie che ha fatto conoscere a livello internazionale l'attore nel ruolo del protagonista Dawson.

Dawson's Creek, il cast della serie cult

Oltre a James Van Der Beek, troviamo l'attore canadese Joshua Jackson nel ruolo del migliore amico di Dawson, Pacey Witter. La ragazza che farà battere il cuore di entrambi i migliori amici è Joey Potter, interpretata da Katie Holmes, attrice che, nel corso della sua carriera, sarà nel cast di importanti pellicole come Batman Begins.

Nei panni di Jen Lindley, intraprendente ragazza di città si trasferisce a Capeside, troviamo una giovanissima Michelle Williams, attrice che successivamente sarà anche candidata agli Oscar per le sue interpretazioni in pellicole di successo come I segreti di Brokeback Mountain e Manchester by the Sea.

