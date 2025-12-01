Il teen drama per eccellenza di fine anni '90 inizio Duemila ha come protagonisti James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter) e Michelle Williams (Jen Lindley). La serie affronta diversi temi adolescenziali, come i primi amori, le delusioni che ne conseguono, i conflitti familiari e i sogni e i desideri per il futuro. Capeside, nel Massachusetts, fa da sfondo alle vicende affrontate da Dawson e dai suoi amici.

Tutti gli episodi di tutte le stagioni di Dawson's Creek sono in arrivo su Mediaset Infinity. Potrai vedere gratis l'iconica serie, completa, in streaming dal 17 dicembre su Mediaset Infinity. Qui sopra è possibile vedere il trailer in italiano .

Al centro della serie troviamo Dawson Leery, adolescente con una grande passione per il cinema, una devozione per il suo regista preferito Steven Spielberg e il sogno nel cassetto di poter un giorno dirigere un film. Il suo migliore amico è Pacey Witter, figlio del capo della Polizia, che con Dawson condivide tutto, anche i primi drammi in amore. A Capeside si è trasferita da poco Jen Lindley, intraprendente ragazza di città che inizialmente fa perdere la testa a Dawson. Un'infatuazione che durerà poco, perché Dawson si accorge di essere innamorato della sua amica d'infanzia, Joey Potter, orfana di madre e con il padre in prigione, che porta avanti il ristorante di famiglia con la sorella.

Dawson's Creek, il cast

Il personaggio che dà il nome alla serie, Dawson, è interpretato da James Van Der Beek. Il migliore amico Pacey ha il volto di Joshua Jackson, mentre la ragazza che farà presto battere il cuore di entrambi, Joey, è Katie Holmes. Nei panni di Jen troviamo Michelle Williams. Nella seconda stagione ai quattro protagonisti si uniscono anche i fratelli Jack e Andie McPhee, interpretati rispettivamente da Kerr Smith e Meredith Monroe.

Dawson's Creek, dove vederlo

