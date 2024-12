Dagli ultimi episodi di Un Paso Adelante Next al docu-concerto di Laura Pausini, fino al capitolo conclusivo di This is me e alla nuova serie turca, Tradimento. A dicembre il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili tra serie tv, intrattenimento, musica, reality e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a dicembre: le novità

Tra le principali novità annunciate a dicembre, su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity arrivano le puntate della nuova serie turca Tradimento. La dizi con protagonista Vahide Perçin, già nota per aver interpretato il personaggio di Hunkar Yaman nell'amatissima Terra Amara, prenderà il via domenica 1 dicembre in prima serata e seguirà le vicende di Guzide, stimata giudice madre di due figli alle prese con una serie di scoperte che la faranno dubitare della sua intera famiglia. Riflettori puntati anche su Attacco al Potere - Paris Has Fallen, la serie in onda dal 2 dicembre in prima serata su Italia 1. Agenti segreti, complotti e misteri sono tra gli ingredienti principali del format girato tra Parigi e Londra e ispirato alla celebre saga cinematografica. Mercoledì 4 dicembre su Canale 5 andrà in onda l'ultimo appuntamento con This is me, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin che ripercorre il percorso nella scuola di Amici che ha aperto la strada alla carriera di grandi artisti nel mondo della danza e della musica. Musica protagonista anche di diversi eventi esclusivi, come il concerto ad Agrigento de Il Volo che andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre. "Vi faremo compagnia durante la vostra cena della vigilia di Natale", ha dichiarato Piero Barone durante la partecipazione straordinaria del trio a This is me. A questo si aggiunge anche lo straordinario evento che vede protagonista Andrea Bocelli e i suoi tantissimi ospiti internazionali, accolti sul palco per celebrare i suoi trent'anni di carriera nel mondo della musica. E ancora il docu-concerto di Laura Pausini, Laura 30 World Tour, disponibile on demand su Mediaset Infinity dalle ore 19.00 di domenica 1 dicembre.

L'intrattenimento e le serie tv di dicembre su Mediaset Infinity

Se nei pomeriggi di Canale 5 proseguono gli incontri tra i protagonisti di Uomini e Donne alla ricerca dell'anima gemella, in prima serata si rinnova l'appuntamento con il Grande Fratello, tra sorprese, faccia a faccia e colpi di scena. La Casa più spiata d'Italia sta vedendo nascere diverse coppie, come quella tra Luca Giglioli e Yulia Bruschi o tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ma continua a seguire con attenzione il triangolo tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. Claudio Amendola è invece tornato a vestire i panni di Nemo Bandera nella seconda stagione de Il Patriarca. La serie si concentra sulle vicende private e professionali del carismatico imprenditore costretto, nei nuovi episodi, a fare i conti con due vecchi nemici implacabili. Ogni sabato su Italia 1 alle 14.20, Stefano Corti guida il nuovo programma Sfida Impossibile, in cui si giocherà il tutto per tutto per cercare di battere un campione sportivo in tre discipline, tra cui lo sport dell'atleta. Riuscirà nell'impresa? A dicembre saranno disponibili su Mediaset Infinity gli ultimi episodi di Un Paso Adelante Next, reboot della serie tv cult che ha appassionato un'intera generazione.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Gli amanti delle serie televisive turche potranno continuare a seguire gli episodi di Love, Reason, Get even, con un nuovo appuntamento disponibile ogni giorno dal lunedì al venerdì; ma anche gli sviluppi di Endless Love, con Emir e Kemal ancora in lotta tra loro. E ancora Segreti di famiglia, in cui proseguono le indagini di Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan.

Calcio, su Mediaset Infinity gli ottavi di finale di Coppa Italia

A dicembre vanno in scena le sfide valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia, in diretta e in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Si comincia mercoledì 3 dicembre con Bologna-Monza alle 18.30 e Milan-Sassuolo alle 21. Nei giorni seguenti toccherà a Fiorentina-Empoli e Lazio-Napoli. Mentre tra il 17 e il 19 dicembre si giocano altre quattro sfide da non perdere: Juventus-Cagliari, Atalanta-Cesena, Roma-Sampdoria e Inter-Udinese.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE