Bullet Train va in onda giovedì 10 aprile in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Il film, diretto dal regista statunitense David Leitch (Atomica bionda, Deadpool 2, The Fall Guy), è l'adattamento cinematografico del romanzo giapponese I sette killer dello Shinkansen scritto da Kōtarō Isaka.

Bullet Train, la trama del film

In questo action movie, corale nella struttura narrativa e ricco di neon e colori, cinque spietati assassini viaggiano sul treno che collega Tokyo a Kyoto con un unico obiettivo: "Rubare una valigetta argentata e scendere alla prima fermata".

A un killer esperto come Ladybug (Brad Pitt) sembra l'incarico più semplice che ci sia, ma quello che non sa è che su quelle carrozze viaggiano altri killer sopra le righe disposti a tutto per mettere le mani su quella valigetta.

Chi trama dietro le quinte è Morte Bianca (Michael Shannon), un terribile criminale che aspetta l'arrivo della valigetta al capolinea.

Tra vendette, fiumi di sangue e colpi di scena a ritmo serrato, chi riuscirà a salvare la pelle?

Bullet Train, un cast all-star

Sono molte le star hollywoodiane che hanno prestato il loro talento per Bullet Train: prime tra tutte Brad Pitt, nome in codice Ladybug, nei panni di un assassino ironico e sfortunato, e Sandra Bullock, che interpreta Maria Beetle, guida di Ladybug e coordinatrice dell'operazione.

Nel cast del film, troviamo: Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Bad Bunny, Michael Shannon, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada.

Bullet Train, le curiosità del film

Lady Gaga avrebbe dovuto far parte del cast di Bullet Train, ma, a causa dello slittamento delle riprese di House of Gucci (2021), non ha potuto firmare il contratto per il ruolo di Maria Beetle, interpretata poi da Sandra Bullock.

Sembra che Brad Pitt abbia girato senza stuntman quasi tutte le sue scene d'azione. Greg Rementer, coordinatore stunt della pellicola, ha parlato delle abilità dell'attore: "Brad ha fatto il 95% delle sue scene senza stuntman: acrobazie fisiche, combattimenti. È un atleta nato".

A dirigere l'attore proprio una sua vecchia conoscenza: David Leitch, ex stuntman di Brad Pitt in Fight Club (1999).

Commentando la lavorazione del film, girato tra il 2020 e il 2021, il regista David Leitch ha ricordato i problemi legati alla pandemia: "Mi sarebbe piaciuto andare a Tokyo, ma niente. Tutto girato in teatro di posa. Il set, non era neanche una grossa scatola. Piuttosto, un tubo racchiuso dentro una scatola”.

La colonna sonora gioca un ruolo fondamentale all'interno del film: tra i brani spicca una versione giapponese di Stayin' Alive, che ricorre nelle sequenze d'azione più tese.