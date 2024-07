Il quarto capitolo della saga cinematografica tratta dai libri di Stephenie Meyer va in onda lunedì 1 luglio su Italia 1 e in contemporanea su Mediaset Infinity

Lunedì 1 luglio alle 21.15 su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity va in onda The Twilight Saga - Breaking Dawn Parte 1, il quarto film della saga cinematografica tratta dai libri di Stephenie Meyer.

The Twilight Saga - Breaking Dawn: la trama

Edward Cullen e Bella Swan si sposano nella casa dei Cullen e poi partono in luna di miele, dove concepiscono una bambina. La gravidanza non è accolta positivamente da Edward, preoccupato che possa essere fatale a Bella: l'umana vuole a tutti costi tenere la bambina, nonostante i dolori atroci e il rischio di morire. Ma non solo: su di lei e sulla nascitura grava la minaccia dei licantropi, decisi a uccidere entrambe.

Breaking Dawn Parte 1 : la trasformazione di Bella

Le nozze, la gravidanza, la trasformazione in vampiro: in questo capitolo più di altri è sul personaggio di Bella, interpretato da Kristen Stewart, che gravita tutta la scena. Lei ed Edward hanno promesso ai Volturi che la ragazza si sarebbe trasformata in vampiro: troppo pericoloso per loro che un'umana conosca gli oscuri segreti del loro mondo.

Così i due protagonisti si sposano e partono in luna di miele, ed Edward deve affrontare le sue paure. Fino a quel momento, il vampiro temeva che avrebbe perso il controllo durante un rapporto sessuale, mettendo a repentaglio la vita di Bella.

È così che Bella rimane incinta e deve affrontare la dolorosa e pericolosa gravidanza di una creatura ibrida, metà umana metà vampiro. Edward non vuole che Bella tenga la bambina, convinto che se la ragazza provasse a portare a termine la gravidanza, morirebbe. E infatti l'umana prova dolori atroci, fino alla rottura di alcune ossa: la gravidanza prosegue molto più velocemente del normale e dopo un mese Bella è in travaglio. Ma ha perso molti chili, durante la gestazione la bambina le fa rifiutare il cibo, e solo grazie a un'intuizione Edward capisce che l'unico modo per nutrirla è darle da bere sangue umano.

Breaking Dawn Parte 1 : come finisce

Le paure di Edward non erano infondate: durante il parto Bella, ormai esausta, rischia di morire per lo sforzo. È in quel momento che Edward tenta una mossa disperata: la morde, sul cuore e in altri punti, per trasformarla in vampiro e renderla immortale. La ragazza è in fin di vita e il tentativo del vampiro non sembra funzionare: poi apre gli occhi, e sono rosso sangue.

Breaking Dawn Parte 1: cast e personaggi

Robert Pattinson nella pellicola veste i panni di Edward Cullen, un ruolo che gli ha permesso di diventare uno degli attori più importanti del cinema mondiale. Prima di Twilight, aveva preso parte al film Harry Potter - Il calice di fuoco nel 2005. Nel 2022, è stato il protagonista di The Batman, con la regia di Matt Reeves.

Kristen Stewart interpreta Isabella Bella Swan Cullen, una donna che si innamora di un vampiro. Dopo Twilight ha partecipato a molti film, tra cui Biancaneve e il cacciatore, Sils Maria e Spencer.

Nella sua carriera ha vinto nel 2009 gli MTV Movie Awards come miglior performance femminile in Twilight e nel 2010 il premio BAFTA come miglior stella emergente. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE