Diane, Vivian, Sharon e Carol partono per l'Italia per realizzare il viaggio dei loro sogni. Tra imprevisti, incontri sorprendenti e avventure indimenticabili, le quattro amiche intraprendono un percorso che le porterà a riscoprire se stesse e a rafforzare il loro profondo legame.

Le loro vicende si snodano tra alcune delle località più suggestive d'Italia, che fanno da sfondo a un'esperienza ricca di emozioni, amicizia e nuove scoperte.

Book Club - Il capitolo successivo, il cast

Il cast del sequel di Book Club - Tutto può succedere vede Diane Keaton nei panni di Diane, Jane Fonda in Vivian, Candice Bergen in Sharon e Mary Steenburgen in Carol.

Accanto alle quattro amiche troviamo Don Johnson in Arthur e Andy Garcia in Mitchell.

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