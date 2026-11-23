Il Black Friday arriva su Mediaset Infinity. Fino al 30 novembre, i nuovi clienti potranno provare gratis per 30 giorni Infinity+ e i Channels disponibili su Mediaset Infinity.



Dreamers and Love, MGM+, Midnight Factory, History play, CineComico, CineAutore, CineBmovie, CineDark, CineAvventura, Tv Detective, Action Zone: questi sono i Channels di Mediaset Infinity che, grazie all'offerta Black Friday, si potranno provare gratis per 30 giorni.

Cosa vedere su Infinity+

Infinity+ è la casa dei film italiani e internazionali. Tanti i titoli che si possono trovare, fra cui Il Gladiatore II, Cortina Express e Whitney - Una voce diventata leggenda. Ma anche Barbie, Sonic - il Film, The Departed.



Nel catalogo disponibile su Infinity+ anche tante serie tv, come Dawson's Creek, Young Sheldon, Il Turco, Bosch.

Cosa vedere sui Channels di Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity sono presenti tanti Channels per soddisfare gli interessi di tutti. Da Dreamers and Love, per gli appassionati di serialità turca, a Midnight Factory, il canale tematico dedicato al genere horror.

Il channel MGM+ offre al pubblico la visione dei grandi franchise, dei titoli più amati dai fan e dei blockbuster del ricco catalogo dello studio. Tra i titoli troviamo la nuova stagione de L’Istituto, L’isola del Tesoro, American Hostage. Per i grandi amanti del cinema, da non perdere anche i cataloghi di CineComico, per il meglio dei film comici, CineAutore, con i classici indimenticabili, CineBmovie, per chi ama i film più leggeri italiani, CineDark, con i suoi celebri titoli noir e CineAvventura, con i grandi film di Bud Spencer e Terence Hill. Per gli appassionati di storia il Channel giusto è History Play.