Black Friday, i Channels di Mediaset Infinity gratis per 30 giorni

In occasione del Black Friday, dal 22 novembre al 2 dicembre, sarà possibile attivare un'offerta speciale per avere 30 giorni di prova gratuita dei Channels di Mediaset Infinity

Il Black Friday arriva sui Channels della piattaforma Mediaset Infinity con un'offerta speciale. Dal 22 novembre al 2 dicembre, sarà possibile ottenere trenta giorni di prova gratuita dei Channels di Mediaset Infinity.

Black Friday, cosa vedere su Infinity+ e sui Channels

Nell'offerta per il Black Friday, sono compresi i grandi titoli del catalogo di Infinity+. Tra i film più amati, troviamo Joker, vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia e del premio Oscar nella categoria miglior attore per Joaquin Phoenix, e Top Gun: Maverick, sequel del film del 1986 con Tom Cruise e Jennifer Connelly nel cast.

Se l'horror è la vostra passione, non perdete il Channel Midnight Factory, il canale tematico dedicato al genere horror. Tra i titoli da non perdere trovate: la trilogia di Terrifier, la collection di horror giapponesi tra cui la saga di Ju-On, Christmas Bloody Christmas, Winnie The Pooh - Sangue e miele 2 e tanti altri.

Se vi siete appassionati alle storie di Endless Love e Terra amara, Dreamers and Love è il Channel perfetto per voi. Tra i film turchi più amati del catalogo spicca Eternal Love, commedia romantica che racconta la storia d'amore tra la casalinga Zeynep e il ricco chirurgo Can. Per gli appassionati di storia il Channel giusto è History Play, dove è possibile trovare sia documentari riguardo la storia italiana e internazionale che serie tv.

Tv Detective, Cinecomico, Cineautore, CineBMovie e Cinedark sono tutti i Channels che potrete vedere gratis per 30 giorni con l'offerta speciale dedicata al Black Friday.

In caso di mancata disdetta, al termine del periodo di prova i servizi si rinnoveranno al loro prezzo di listino. L'offerta è valida su tutti i Channels, a esclusione di Mgm+.

ATTIVA QUI L'OFFERTA