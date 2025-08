Il film con Dwayne Johnson e Zac Efron va in onda giovedì 7 agosto in prima serata

Baywatch va in onda giovedì 7 agosto in prima serata dalle 21.20 su Italia 1. Il film con Dwayne Johnson e Zac Efron sarà disponibile anche in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Baywatch: trama e cast

Mitch Buchannon è il caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida. Nel gruppo entrano tre nuovi componenti: l'ex campione di nuoto Matt Brody, Summer Quinn e Ronnie. Quando viene rinvenuto il primo cadavere sulle spiagge di loro competenza, la squadra inizia le proprie indagini, che porterà a numerosi colpi di scena. Diretto da Seth Gordon nel 2017, il cast vede tra i protagonisti Dwayne Johnson, nei panni di Mitch Buchannon, mentre Zac Efron interpreta Matt Brody. Presenti anche Alexandra Daddario, Prihanka Chopra, Kelly Rohrbach e Jon Bass.

