Battiti Live, le anticipazioni del 15 luglio

Lunedì 15 luglio, in prima serata su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity, va in onda la seconda puntata di Battiti Live, condotta da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

La prima puntata dell'8 luglio ha riscosso un enorme successo di pubblico, registrando uno share superiore al 22% con 2.707.000 spettatori. Anche sui social è stato l'argomento più discusso della serata.

Battiti live, i cantanti della puntata del 15 luglio

Come sempre saranno tanti gli artisti che si alterneranno sul palco. In questa puntata vedremo The Kolors, Elodie, Emma, Annalisa, Tananai, Tony Effe, Gaia, Alessandra Amoroso, Articolo 31, Mida, Rose Villain, Renga e Nek, Gabry Ponte, Holden, Paola e Chiara, Cristiano Malgioglio, Baby K, Big Mama, ComaCose, Clara, Olly e Santi Francesi. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Questa settimana spazio alle performance di Elodie da Bari e dei The Kolors da Gravina. Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi di Amici.

