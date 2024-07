Battiti Live, esordio vincente con il 22.4% di share

Lunedì 8 luglio su Canale 5 esordio vincente per la nuova edizione di Battiti Live: leader assoluto della serata con 2.707.000 spettatori e il 22.38% di share (che cresce al 24.44% sul target commerciale). La prima puntata del festival musicale dell'estate, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha raggiunto picchi di 3.866.000 spettatori. Numeri record tra i giovanissimi: media del 33.6% di share sul target 15-19 anni e il 27.1% di share sui 15-34enni. Boom anche sui social: #BattitiLive è stato l'argomento più discusso in Italia.

Ilary Blasi e Alvin conducono la nuova edizione di Battiti Live

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Una serata ricca di ottima musica e di artisti importanti. Il debutto di Cornetto Battiti Live sull'ammiraglia Mediaset ha centrato tutti gli obiettivi, per clima ed engagement, per audience e ritmo. Un bel boost di energia, per il quale ringrazio Ilary Blasi, presentatrice ideale del grande festival musicale dell'estate televisiva, Alvin e Rebecca Staffelli, l'intero cast di artisti, il team produttivo e autorale, Marco Montrone e il regista Luigi Antonini". Il prossimo appuntamento con Battiti Live è fissato per lunedì 15 luglio in prima serata su Canale 5.

