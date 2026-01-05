Barbie in prima tv assoluta su Canale 5: trama, cast e curiosità

Fenomeno pop e cinematografico al centro dell'evento mediatico soprannominato Barbenheimer, Barbie è uno dei titoli più iconici e apprezzati degli ultimi anni.



Barbie va in onda in prima tv assoluta martedì 6 gennaio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.



Diretto da Greta Gerwig, regista e sceneggiatrice nominata agli Oscar per Lady Bird e Piccole Donne, la pellicola è riuscito a fondere uno stile inconfondibile e colorato a messaggi culturali e profondi.

Barbie, la trama del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

A Barbieland, Barbie stereotipo e tutte le altre Barbie conducono una vita perfetta, piena di successi e soddisfazioni, ricoprendo le professioni più prestigiose come dottoresse e avvocate, mentre i Ken si dedicano alle attività ricreative, soprattutto in spiaggia.

Tutto sembra andare per il meglio per la nostra protagonista finché un giorno, all'improvviso, nella sua mente germogliano pensieri "strani", come quello sulla mortalità o l'ansia.

Da bambola perfetta, Barbie inizia a sviluppare imperfezioni che finiscono per farla sentire un'emarginata. Decide così di rivolgersi alla saggia Barbie Stramba, anche lei emarginata dalla società per le sue stranezze.

Barbie Stramba consiglia a Barbie stereotipo di andare alla scoperta del mondo reale, dove troverà la soluzione a tutti i suoi problemi.