Barbie in prima tv assoluta su Canale 5: trama, cast e curiosità

Fenomeno pop e cinematografico al centro dell'evento mediatico soprannominato Barbenheimer, Barbie è uno dei titoli più iconici e apprezzati degli ultimi anni.
Barbie va in onda in prima tv assoluta martedì 6 gennaio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Diretto da Greta Gerwig, regista e sceneggiatrice nominata agli Oscar per Lady Bird e Piccole Donne, la pellicola è riuscito a fondere uno stile inconfondibile e colorato a messaggi culturali e profondi.
A Barbieland, Barbie stereotipo e tutte le altre Barbie conducono una vita perfetta, piena di successi e soddisfazioni, ricoprendo le professioni più prestigiose come dottoresse e avvocate, mentre i Ken si dedicano alle attività ricreative, soprattutto in spiaggia.
Tutto sembra andare per il meglio per la nostra protagonista finché un giorno, all'improvviso, nella sua mente germogliano pensieri "strani", come quello sulla mortalità o l'ansia.
Da bambola perfetta, Barbie inizia a sviluppare imperfezioni che finiscono per farla sentire un'emarginata. Decide così di rivolgersi alla saggia Barbie Stramba, anche lei emarginata dalla società per le sue stranezze.
Barbie Stramba consiglia a Barbie stereotipo di andare alla scoperta del mondo reale, dove troverà la soluzione a tutti i suoi problemi.
Margot Robbie dà volto e corpo a una Barbie che da simbolo universale diventa un persionaggio complesso, ironico e capace di evolversi.
Accanto a lei, Ryan Gosling nei panni di Ken regala un'interpretazione ricca di comicità e momenti canori irresistibili. Per questo ruolo, l'attore ha ricevuto una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista.
Nel cast troviamo anche: America Ferrera, candidata agli Oscar per il ruolo di Gloria, Ariana Greenblatt, Kate McKinnon, Simu Liu e Will Ferrell.
Barbie ha infranto diversi record nel corso della sua permanenza nelle sale: dopo aver superato il miliardo di dollari al box office mondiale, è diventato il maggiore incasso del 2023 e il più grande successo cinematografico diretto da una donna.
I luoghi di Barbieland sono quasi interamente veri set e studi ricostruiti senza l'uso della CGI: tra questi, spicca la grande casa dei sogni di Barbie.
Secondo diverse testate giornalistiche, per ottenere il Barbie pink, ovvero il rosa dal tono desiderato per il mondo di Barbie, la produzione ha usato così tanta vernice rosa che avrebbe causato un esaurimento delle scorte mondiali della tinta fluorescente.
Barbenheimer è un evento culturale e mediatico nato nell’estate 2023, quando Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan sono stati distribuiti lo stesso giorno, il 21 luglio 2023, nelle sale cinematografiche.
Due film così diversi e attesi hanno generato un'onda di viralità e un'ironica "sfida" fatta di milioni di meme, post sui social e poster rivisti per far incontrare i due universi cinematografici.