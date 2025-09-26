Mediaset Infinity logo
Promo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Promo
CALCIO
26 settembre 2025

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid e le altre partite del campionato spagnolo

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 16.15 su Italia 1

Condividi:
atletico madrid real madrid

Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1, sabato 27 settembre alle ore 16.15. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di Borja Valero. Si potranno così ammirare sulle reti Mediaset, alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: da Lamine Yamal e Kylian Mbappe passando per Julian Alvarez, Bellingham e tanti altri. Di seguito, il calendario di tutte le gare che verranno trasmesse: Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1) Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.15 – Real Madrid-Barcellona Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La musica conquista il cinema: Queen, Springsteen e Piero Pelù protagonisti sul grande schermo

entertainment

La musica conquista il cinema: Queen, Springsteen e Piero Pelù protagonisti sul grande schermo

Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro

Tra film-concerto, biopic e documentario, l’autunno 2025 porta nelle sale italiane tre appuntamenti imperdibili: Queen. Rock Montreal in 4K, Springsteen – Liberami dal nulla e Piero Pelù – Rumore Dentro

Jurassic World - Il dominio: trama e cast del film

FILM

Jurassic World - Il dominio: trama e cast del film

Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio

Venerdì26 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il film Jurassic World - Il dominio

La forza di una donna 2, la puntata del 26 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 26 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 22 al 26 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 22 al 26 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity