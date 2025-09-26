Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite del La Liga EA Sports. Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1, sabato 27 settembre alle ore 16.15. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di Borja Valero. Si potranno così ammirare sulle reti Mediaset, alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: da Lamine Yamal e Kylian Mbappe passando per Julian Alvarez, Bellingham e tanti altri. Di seguito, il calendario di tutte le gare che verranno trasmesse: Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1) Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.15 – Real Madrid-Barcellona Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid

