Pooh 60 - La nostra storia, il concerto evento in prima serata su Canale 5

Sul palco dell’anfiteatro veronese, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno sei decenni di musica, successi e amicizia attraverso un grande racconto live, aneddoti inediti e ricordi di una storia che ha segnato intere generazioni e accompagnato la vita di milioni di persone.

Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini prendono parte a uno spettacolo inedito, con l’accompagnamento dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso. Una veste musicale nuova ed emozionante pensata per valorizzare un repertorio senza tempo e offrire al pubblico un’esperienza unica.

La storia e la carriera della band saranno al centro dello show anche attraverso scenografie, immagini e contenuti visivi ideati per ripercorrere i 60 anni di storia dei POOH.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, ottenuto numerosi premi e riconoscimenti e segnato la storia della musica italiana anche per le innovazioni introdotte nei concerti live, nell’uso della tecnologia e della multimedialità.

Una serata evento che celebra la musica, la storia e il repertorio di una band che continua a emozionare il pubblico.

Prodotto da FriendsTV in collaborazione con Hook Live, la regia è di Luigi Antonini.