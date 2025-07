Pomeriggio Cinque News, l'ultima puntata in onda venerdì 11 luglio

Scopriamo quando va in onda l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque News su Canale 5

Alessandra Viero è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque News

Pomeriggio Cinque News, il programma di informazione di Videonews condotto da Alessandra Viero su Canale 5, resterà in onda fino a venerdì 11 luglio.

Mediaset esprime soddisfazione per i risultati editoriali finora raggiunti nel mese di messa in onda, per il lavoro svolto dalla redazione e grazie alla conduzione puntuale e autorevole di Alessandra Viero.

Nelle ultime settimane, Pomeriggio Cinque News ha seguito quotidianamente i fatti di cronaca più importanti: dalle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco al caso di Liliana Resinovich fino alla morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess morta a Vienna.

