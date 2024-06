Lunedì 17 giugno, su Canale 5, al via Pomeriggio Cinque News, il programma targato Videonews - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17.00 – condotto da Simona Branchetti. All’interno del programma molte pagine per raccontare, ogni giorno, la stretta attualità, la cronaca e il costume, con ospiti in studio e inviati sul campo.

Simona Branchetti , giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque News

Originaria di Meldola, comune in provincia di Forlì-Cesena, Simona Branchetti si è laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna. Fin da subito inizia a collaborare come giornalista con diversi giornali locali dell'Emilia Romagna, fino ad approdare nel 2007 nella redazione romana del TG5. Dal 2021 al 2023 è alla conduzione di Morning News, in onda su Canale 5. Parallelamente, fino a gennaio 2022 è al timone di Pomeriggio Cinque News, programma che torna a condurre dal 17 giugno 2024.

Pomeriggio Cinque News - quando va in onda

Dal 17 giugno Pomeriggio Cinque News ti aspetta su Canale 5, dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi dalle ore 17 per tutto il periodo estivo.

Pomeriggio Cinque - i saluti di Myrta Merlino

Pomeriggio Cinque News con Simona Branchetti prende il via dopo la conclusione della prima edizione di Pomeriggio Cinque condotta da Myrta Merlino. Dopo l'ultima puntata di questa stagione andata in onda venerdì 14 giugno, la giornalista ha salutato il suo pubblico con queste parole: «Abbiamo provato a raccontarvi la realtà con libertà, onestà e attenzione, l’ambizione che abbiamo. Per questa grande avventura, vi ringrazio e vi abbraccio. Ci rivediamo molto, molto presto.»

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE