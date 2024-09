Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda lunedì 30 settembre su Canale 5

Nella puntata di lunedì 30 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal dà a Tufan una lettera e gli chiede di consegnarla al suo vero capo, il ricattatore di Emir. Nella lettera Kemal propone un accordo ad Asu per distruggere Emir. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

