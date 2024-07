In diretta con Pomeriggio Cinque News, l'inviata Giorgia Scaccia incontra Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva. La donna avrebbe aggredito Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli.

Valeria Bartolucci dichiara di non essersi pentita dei suoi gesti verso Manuela: "Non mi pento di quel gesto. Assolutamente no, sono orgogliosa e fiera di quello che ho fatto. Ve la faccio vedere la violenza se non vi levate da qui".

Louis Dassilva parla della rissa tra Valeria e Manuela

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque News, Louis Dassilva parla per la prima volta della rissa tra Valeria e Manuela e commenta le scritte sui muri del loro condominio, presumibilmente legate al caso: "Tutto quello che succede sono dentro. Non c'entro niente. Chi ha detto che sono stato io a cancellare le scritte? Non è vero. Io non sono sicuro e non ho detto niente. Io non ho visto niente e letto niente".

Riguardo la rissa tra le due donne, Louis aggiunge: "Gesto brutto, ma Valeria ha i suoi motivi. Condanno il gesto, ma i suoi motivi ce l’ha".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE