A poche ore dal fermo di Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, Pomeriggio Cinque torna a occuparsi del caso della 33enne accoltellata nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola (Bergamo). Durante la puntata di venerdì 30 agosto, la trasmissione condotta da Simona Branchetti ha proposto le dichiarazioni dei familiari di Sharon, che hanno espresso il loro sollievo per i recenti sviluppi delle indagini.

"A un mese dalla morte di nostra figlia, la notizia di oggi ci solleva anche perché spazza via tutte le speculazioni che sono state fatte sulla vita di Sharon e di Sergio - ha esordito il padre della vittima, Bruno Verzeni - Ringraziamo innanzitutto i carabinieri e la Procura della Repubblica di Bergamo per la competenza e la tenacia che hanno dimostrato. Inoltre, un grazie sentito ai nostri avvocati che, con i loro preziosi consigli e la loro vicinanza, ci hanno supportato in questo periodo doloroso. Grazie a coloro che hanno testimoniato e hanno permesso di arrivare ai risultati di oggi". Quindi, l'augurio della famiglia: "Vogliamo che l'assurda e violenta morte di Sharon non sia vana e provochi una maggiore sensibilità in tutti al tema della sicurezza del nostro vivere".

