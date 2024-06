Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, difende Louis Dassilva, indagato per l'omicidio della 76enne uccisa nel garage di casa il 3 ottobre a Rimini.

In un'intervista a Pomeriggio Cinque News, Manuela avrebbe espresso la sua incredulità riguardo al possibile coinvolgimento del vicino di casa: "Il fatto di questa frequentazione è durato veramente poco, ma io l'ho conosciuto per diversi anni come semplicemente vicino e marito di Valeria, ed è sempre stata una persona speciale, una persona generosa che se poteva aiutava, faceva lavori, instancabile, rispettosa delle persone anziane".

Secondo Manuela, Louis non avrebbe avuto alcun motivo per commettere un omicidio così efferato: "Non solo non avrebbe avuto motivo di uccidere Pierina, ma come è stata uccisa mia suocera? Stiamo parlando di una persona mostruosa ed è esattamente il contrario di come conosco lui".

Bianchi sottolinea quale sia la sua vera preoccupazione: "La vera paura che ho è che trovino la persona giusta che ha fatto questa cosa, il colpevole vero, non una sola persona".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE