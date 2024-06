Omicidio nel Catanese, la fidanzata della vittima: "Non hanno litigato per me"

"Io questo vicino non l'ho mai visto nella mia vita e in questi due anni con Antonio. La gente parla per parlare". A Pomeriggio Cinque News parla la compagna di Antonio Raciti, il 41enne ucciso dal vicino di casa con una forbice a Mascali, in Provincia di Catania. Le dichiarazioni arrivano dopo lo scontro in diretta con un altro vicino di casa e amico della vittima, che suggeriva una presunta relazione tra lei e l’aggressore.

La compagna di Raciti nega categoricamente di essere stata contesa tra Raciti e Giampiero Blanco, il suo assalitore: "Non avevo una relazione con Giampiero, assolutamente". Ammette, però, che tra i due vi era un odio reciproco: "Il mio compagno aveva un odio spropositato verso di lui per cose loro. Quindi non correva buon sangue".

La tensione tra i due sembra essere aumentata a causa di insulti riguardanti la figlia di Blanco.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE