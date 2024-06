Omicidio nel Catanese: a Pomeriggio Cinque News scontro tra l'amico e la fidanzata della vittima

Un violento litigio tra vicini di casa a Mascali, in Provincia di Catania, ha portato alla morte di un uomo di 41 anni, Antonio Raciti, ferito letalmente alla gola da un uomo coetaneo che lo ha colpito con delle forbici. Il motivo sarebbe stato un commento di troppo rivolto alla figlia.

L'inviata di Pomeriggio Cinque News, Giuliana Zanca, in collegamento con la cittadina nel catanese intervista in diretta un amico della vittima, Fabio, testimone dello scontro finito in tragedia. Nel bel mezzo dell'intervista fa irruzione una donna, che non vuole essere ripresa dalle telecamere e che parrebbe essere la fidanzata della vittima. Gli animi si scaldano e tra il testimone e la ragazza scoppia uno scontro verbale, come si può vedere nel video in apertura di questo articolo.

Successivamente l'inviata di Pomeriggio Cinque News precisa che la situazione è rientrata e che la ragazza apparsa durante il collegamento non è in alcun modo il motivo del contenzioso che ha portato all'omicidio di Raciti.

