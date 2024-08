Madonna di Trevignano: Gisella deve smantellare il campo

Nel corso della diretta di giovedì 29 agosto di Pomeriggio Cinque News è stato dato un importante aggiornamento sul caso della Madonna di Trevignano. Simona Branchetti si è collegata con l'inviata presente sul posto per annunciare che, dopo il ricorso respinto da parte del Consiglio di Stato, la sedicente veggente Gisella Cardia e suo marito Gianni dovranno smantellare il Campo delle Rose.

Sono state mandate in onda delle immagini che riprendono i coniugi e alcuni collaboratori portare via crocefissi, sedie, ombrelloni e tutto quello che era presente al campo in vista del 3 del mese. A questo proposito però, Gisella e Gianni fanno sapere che il prossimo 3 settembre saranno presenti al campo, perché per loro è un luogo sacro.

