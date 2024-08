Badante killer, parla l'ex moglie: "Impossibile abbia fatto queste cose"

Nel corso della puntata di lunedì 26 agosto di Pomeriggio Cinque News si è parlato anche del caso di Mario Eutizia, il presunto badante killer che avrebbe ucciso degli anziani con la scusa di alleviare le loro sofferenze. Dopo il fermo dello scorso 22 agosto, ora l'uomo avrebbe confessato al GIP di essere il colpevole della morte di quattro anziani, uccisi con dosi massicce di farmaci. Al momento l'ex badante 48enne si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

A questa confessione non credono alcuni famigliari dell'uomo, come la sua ex moglie, sposata 25 anni fa, che ai microfoni di Pomeriggio Cinque News racconta: "Lui è molto un egocentrico, anzi lui lo disse che voleva uscire sui giornali e in tv: e lo ha fatto." Quando l'inviato chiede se secondo lei il suo ex marito è effettivamente il badante killer che vuole far credere, la donna risponde: "È un effetto molto brutto dire questa parola, per me è molto strano."

Secondo la donna, più che un assassino Mario Eutizia sarebbe un truffatore: "Ha truffato anche me e mia figlia. A mia figlia le ha preso tutto l'oro, e lo ha preso con l'inganno. A me ha truffato con le PostePay."

"Ci siamo tutti meravigliati, tutti scioccati da queste cose -conclude - Lui sa molto recitare, moltissimo, è proprio un attore. (...) È impossibile che lui faceva queste cose."

