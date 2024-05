Un paio di forbici e dell’acido muriatico sono gli strumenti con i quali Silvia Comelli ha ucciso Stefano Iurigh a Bicinicco, piccolo paese in provincia di Udine.

È stata la stessa donna a chiamare il 112 confessando l’omicidio. “Satana me lo ha ordinato”, avrebbe dichiarato la donna. Il cadavere dell’uomo è stato trovato nel suo appartamento con numerose ferite da taglio.

La donna è stata arrestata, ma non sarebbero chiare le cause dietro al delitto. Gli inquirenti non hanno ancora stabilito il rapporto che legava Silvia Comelli a Stefano Iurigh.

A Pomeriggio Cinque, parla il fratello di Stefano e dà la sua versione sul rapporto tra la donna e la vittima: “La ragazza non era la fidanzata. Io non l’ho mai conosciuta o vista questa ragazza. Non capisco come una persona possa infierire su un'altra inerme”.

“Non so se è stata una sola persona o più persone. La violenza è veramente pesante. Lui non era violento, non ha mai fatto un atto di violenza. Lo voglio ricordare da giovane quando faceva ciclismo, amava la vita e la famiglia. Era un papà che viveva per la figlia, faceva di tutto per vedere la figlia. L’ho sentito sabato mattina perché è venuto a prendere un caffè”, aggiunge il fratello di Stefano Iurigh.

