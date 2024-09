Traversetolo, la nonna del neonato trovato morto in giardino: "Non sapevamo nulla"

A Pomeriggio Cinque in onda l'intervista esclusiva alla nonna del bambino trovato senza vita in giardino

La puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 16 settembre si apre con uno dei casi di cronaca che ha scosso il Paese in questi giorni. Si tratta del caso dei due neonati trovati morti nel giardino di una villetta a Traversetolo, comune in provincia di Parma. Il ritrovamento del primo corpicino risale al 9 agosto, mentre il secondo è di qualche giorno fa. Attualmente l'unica indagata risulta essere la madre accertata del primo bambino, una studentessa di 22 anni.

Stando alle prime indagini degli inquirenti, sembrerebbe che la giovane donna avrebbe portato avanti la gravidanza, partorito e occultato il cadavere del neonato di nascosto dai suoi cari, compreso il padre del bambino.

A Pomeriggio Cinque parla la madre del ragazzo, la nonna di uno dei due bimbi trovati nel giardino di casa a Traversetolo. "Io sono la nonna mancata, sono la mamma del fidanzato della ragazza - dice la donna nell'intervista esclusiva andata in onda nella puntata di lunedì 16 settembre - Non sapevamo nulla, non abbiamo potuto fare niente. Se avessi potuto fare qualcosa l'avrei fatto. L'avrei tenuto io questo bambino, no avrei mai voluto che succedesse nulla del genere. Stiamo vivendo una situazione che è surreale." All'inviato della trasmissione, la donna dice di aver saputo chi fosse il padre del bambino più o meno una settimana dopo il ritrovamento. Riguardo al secondo neonato trovato senza vita nella villetta, aggiunge: "Potrebbe essere anche lui figlio di mio figlio, purtroppo."

