A Pomeriggio Cinque interviene in diretta John Mark per ricordare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

A Pomeriggio Cinque, John Mark, nipote adottivo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, condivide alcuni ricordi della sua infanzia trascorsa accanto ai due grandi personaggi della televisione italiana. I genitori di John Mark sono i due domestici filippini che vivevano con Sandra e Raimondo, che decisero di adottare i loro figli.

Sandra Mondaini, secondo John Mark, aveva espresso il desiderio di accogliere una famiglia con un bambino piccolo, in modo da poter godere appieno della sua crescita: "La zia mi ha visto che avevo sei mesi", racconta. "Zia Sandra voleva accogliere una famiglia che al massimo avesse un bambino di sei mesi proprio per godersi tutta la sua infanzia".

Durante l'intervista, John Mark condivide un ricordo del suo arrivo a casa Mondaini-Vianello: "Mamma e papà erano mezzi disperati perché piangevo sempre. Poi, entrati in casa, zia Sandra mi ha preso in braccio e mi sono subito tranquillizzato".

Non sono mancate le critiche negli anni per la scelta dei Vianello-Mondaini di adottare una famiglia filippina, piuttosto che italiana. John spiega come Sandra e Raimondo li abbiano però sempre protetti da ogni tipo di giudizio esterno: "Ci hanno sempre protetto, e finché ci sono stati, non abbiamo mai vissuto esperienze del genere".

Un episodio particolarmente emozionante riguarda l'ultima promessa mantenuta da Sandra Mondaini. John, appassionato di auto fin da piccolo, ha ricordato che gli aveva promesso la sua prima macchina. Quella promessa si è concretizzata poco prima della morte di Sandra: "Era venerdì 17 settembre quando andai a ritirare l'auto. Dopo due giorni, andai dalla zia a ringraziarla. Come se fosse stato l'ultimo regalo che volesse farmi".

