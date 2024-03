A un mese dalla scomparsa di Rita Trevisan, anziana di 86 anni sparita nel nulla a Baranzate, nel Milanese, gli inquirenti sono alla ricerca di ulteriori dettagli e tracce.

L’anziana si sarebbe allontanata senza dare notizie alla sua famiglia dal pomeriggio di domenica 4 febbraio.

In collegamento con Pomeriggio Cinque, parla Roberto, il figlio di Rita Trevisan: "Secondo me, mamma è stata sequestrata. Pensiamo al peggio, non c'è dubbio. Questa telecamera l'ha ripresa, ma le altre no. Sparisce in questo dedalo di villette. Secondo me, qualche malintenzionato potrebbe averla caricata in macchina. Siamo molto preoccupati".

Myrta Merlino fa un appello a chiunque abbia qualche informazione sulla scomparsa di Rita Trevisan.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE