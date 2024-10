Riccardo Branchini, l'appello della nonna e della mamma: "La casa senza di lui è vuota"

A Pomeriggio Cinque l'appello della nonna e della mamma di Riccardo Branchini, ragazzo di 19 anni scomparso da Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, dalla notte di sabato 12 ottobre. L’auto del giovane sarebbe stata ritrovata abbandonata vicino al fiume Candigliano, con dentro i suoi effetti personali.

La mamma di Riccardo Branchini a Pomeriggio Cinque

La nonna spiega: "Tutti ti aspettiamo con ansia, ti vogliamo tutti un mondo di bene. La casa senza di lui è vuota".

La donna ricorda anche l'ultima volta che l'ha visto: "Ero lì, guardavo la televisione e lui mi ha detto: nonna sono tornato. E io: meno male. Poi è tornato indietro e ha detto: io vado a dormire, però non entrare nella mia camera. Tante volte lo diceva perché era sera e delle volte, per vedere se dormiva, piano piano aprivo la porta. Io ho pensato: vorrà dormire. Poi sono andata a dormire anche io, ma non ho sentito niente".

In diretta, la madre Federica racconta di aver ricevuto scherzi telefonici: "Mi ha fatto una chiamata vocale, ho risposto sperando fosse Riccardo. Silenzio completo e ho richiuso".

Le ricerche, intanto, sarebbero complicate: la mamma di Riccardo racconta che i vigili del fuoco avrebbero ispezionato la diga vicina, ma le grotte presenti sarebbero risultate troppo pericolose, ostacolando ogni tentativo d’accesso, anche con un robot, che sarebbero stato risucchiato dalle correnti.

