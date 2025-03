A Pomeriggio Cinque vengono mostrate nuove intercettazioni legate al caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage in via del Ciclamino.

Dopo un incidente probatorio di tre giorni, Manuela Bianchi, nuora di Pierina, ha rivisto Louis Dassilva, ex amante della donna. Dalla ricostruzione della notte dell’omicidio di Pierina agli intensi sentimenti provati per Louis , Manuela avrebbe risposto ai quesiti del giudice e sarebbe uscita molto provata dall'aula.

Le nuove intercettazioni mostrano Manuela in compagnia del fratello Loris nella sala d'attesa della Questura dopo il ritrovamento del corpo di Pierina.

"Non è stata una persona sola. Perché è un orario in cui la gente può girare e può sentire. Deve esserci stato anche un palo. Mentre uno aggrediva l’altro teneva d’occhio. Tutto nel silenzio. Io non l’avevo capito che l’avevi trovata te", sono le parole di Loris.

"Gli ho detto che non l’ho toccata. Non l’ha trovata lui, l’ho trovata io. Ho scritto dieci pagine. C’era tutto quello che pensavo", spiega Manuela. "Manuela se tu non hai fatto niente, non hai fatto niente", ribadisce il fratello della donna.

Manuela descrive al fratello lo shock nel ritrovare il corpo senza vita di Pierina: "Anche a loro ho detto Voi non mi credete che per me è stato uno shock, chiunque fosse, perché aprire la porta e trovare una situazione così davanti… e poi scoprire dopo tre volte che vado giù. Non era lei, per me. Cioè non ho pensato fosse lei. Non era, non so spiegarlo".

L'interrogatorio di Louis Dassilva: "Temevo che Manuela mi incastrasse "

Durante un interrogatorio, Louis Dassilva aveva raccontato il suo rapporto con Manuela Bianchi: “Mi interessava solo avere qualche rapporto con lei e basta. Solo qualche rapporto sessuale. Io, per tenerla buona e continuare a fare sesso, ero disponibile. È vero che ho mia moglie, ma come maschio ho detto ne approfitto".

"Non ho nessun elemento se l’ha uccisa o no, ma avevo sempre i dubbi. Avevo paura mi coinvolgesse nell’omicidio”, aveva spiegato Louis.

