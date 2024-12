A poco più di un anno dall’omicidio di Pierina Paganelli - la 78enne uccisa con 29 coltellate nel garage di casa sua a Rimini - torna a parlare in diretta a Pomeriggio Cinque Manuela Bianchi. In collegamento da Riccione affiancata dal suo consulente legale Davide Barzan, la donna confida ciò che le ha fatto più male in questi lunghi mesi trascorsi dopo l'omicidio della suocera: "Insieme alla morte di mia suocera, è stato vedere le reazioni di mia figlia nel sopportare tutto quello che è venuto fuori, le cose che sono state dette, quelle vere (poche), quelle presunte e le bugie su sua madre".

Oltre ad essere la nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi è coinvolta nella vicenda anche per la sua relazione extraconiugale con Louis Dassilva, vicino di casa e principale sospettato.

Quando Dario Maltese le chiede quale sia la sua opinione riguardo una probabile colpevolezza di Louis, la donna risponde: "Io nel mio cuore, per la persona che ho conosciuto e ho conosciuto una grande persona, altruista, un grande lavoratore, una persona che ha sempre rispettato le persone anziane, una persona molto equilibrata, mi sembra impossibile che sia stato lui a fare una cosa così orribile e cruenta a mia suocera".

