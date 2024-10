Omicidio Maria Turturo, parlano le figlie: "Nostro padre l'ha uccisa per vendicarsi"

A Pomeriggio Cinque in onda un'esclusiva intervista alle figlie di Maria Turturo, la donna uccisa a Gravina in Puglia

A Pomeriggio Cinque si torna a parlare del caso di Maria Turturo, la sessantenne uccisa a Gravina in Puglia nella notte del 6 ottobre. Il marito della donna, Giuseppe Lacarpia, 65 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver assassinato la moglie.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, mentre la coppia stava rientrando a casa, Giuseppe Lacarpia avrebbe chiuso in macchina la donna e avrebbe appiccato il fuoco. Maria sarebbe riuscita ad uscire dall'auto, ma a quel punto il marito sarebbe riuscito a bloccarla a terra schiacciandole il corpo mettendosi su di lei.

La dinamica dell'omicidio è stata ricostruita grazie alla testimonianza di una delle figlie di Maria Turturo e Giuseppe Lacarpia, che è riuscita a parlare con la madre in ospedale prima della morte.

Entrambe le figlie della coppia hanno rilasciato un'intervista esclusiva a Pomeriggio Cinque, nella quale hanno raccontato quale era la situazione in famiglia.

"Ci ha ingannato - dice una delle donne riferendosi al padre - ci ha ingannato tutti, in primis mia madre, poi noi, perché negli ultimi anni era cambiato, voleva uscire, voleva andare in pizzeria, le faceva le coccole, quello che prima non aveva mai fatto. L'ha uccisa per una vendetta, lui si voleva vendicare di mia madre. E lui, davanti a noi figli, le promise: 'Arriverà il giorno che io ti ucciderò'. Io gliel'ho sempre detto a mia mamma, quello si vendicherà, le dicevo di andarsene da quella casa e mia madre non mi ha mai voluto ascoltare, ci teneva tanto al marito e alla casa".

Ai microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino parla anche la figlia che ha aiutato gli inquirenti a ricostruire la vicenda. "Si è vendicato a sangue freddo - dice la donna - Mia madre nel letto di ospedale mi ha detto 'Mi voleva uccidere'. Io poi le guardai i capelli e le chiesi 'Mamma, perché i capelli sono bruciati?' e lei mi disse 'Perché mi ha chiusa in macchina nelle fiamme'. Poi subito dopo mi disse 'Mi sento di morire' e infatti ci ha lasciati".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE