Nella puntata di lunedì 26 maggio di Pomeriggio Cinque, è andata in onda un'intervista a Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati.

La morte di Liliana Resinovich, la donna che sarebbe stata uccisa in circostanze ancora da chiarire nell'aprile 2021, ha sempre visto il marito Sebastiano professarsi innocente.

Negli ultimi giorni, tre coltelli sono stati consegnati da un amico di Sebastiano agli inquirenti. Secondo l'uomo, questi coltelli gli sarebbero stati portati da Sebastiano circa due anni fa. La Procura comparerà le lame con il taglio del cordino che stringeva al collo di Liliana i due sacchi neri.

Liliana Resinovich ultime notizie, il marito Sebastiano indagato

"È stata una notizia devastante. Io sto vivendo un dramma da tre anni e mezzo. Un dramma che non auguro a nessuno", dichiara Sebastiano Visintin ai microfoni del programma condotto da Myrta Merlino.

"Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana", ribadisce l'uomo. Riguardo il sequestro di un gran numero dei suoi coltelli, il marito di Liliana Resinovich aggiunge: "Queste sono cose a cui non riesco a darmi delle risposte. Tutti cerchiamo la verità. Da ora in poi ci saranno gli avvocati. Sulla morte di Liliana non ho risposte, ho sentito tante supposizioni"

Intercettato in diretta dall'inviato di Pomeriggio Cinque, Sebastiano non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni.

