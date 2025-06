Nella puntata di lunedì 2 giugno di Pomeriggio Cinque, è andata in onda un'intervista a Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich che verrà ascoltato in incidente probatorio il prossimo 23 giugno.

"Il 23 giugno ci sarà l’incidente probatorio e io tenterò di dire tutto quello che tra me e Liliana è successo nella vita, non solo negli ultimi mesi della sua vita. Non ho nessun problema a raccontare tutto quello che ho già detto", dichiara Claudio Sterpin ai microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino.

Nel corso dell'intervista, l'amico della donna 63enne, uccisa in circostanze ancora da chiarire nell'aprile 2021, racconta: "La mia vita è finita con Lily, l’ho detto e ripetuto più volte. Mi ha stravolto e sconvolto la vita. Lo posso dire e gridare. Voglio esclusivamente la verità".

"Hai sentito che Sebastiano ha detto di aver pensato al suicidio?", chiede Myrta Merlino. "Poteva farlo faceva bene. Peccato. Io a Sebastiano non ho creduto mai", replica con durezza Claudio Sterpin.

L'intervista a Sebastiano Visintin: "Ho pensato al suicidio"

Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo stato psicologico: “Io ero sotto shock, per me è stato un trauma essere nel registro degli indagati. Mi si è gelato il sangue. Quella mattina dentro di me, si è scatenato di tutto. Ho pensato anche al suicidio, ho pensato che di questa vita non mi interessava più niente”.

