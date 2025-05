Nel giorno degli interrogatori a Pavia di Alberto Stasi e Andrea Sempio - anche se quest'ultimo non si è presentato davanti ai magistrati sfruttando un cavillo individuato dai suoi legali - Pomeriggio Cinque torna a parlare del caso del delitto di Garlasco che ha visto cadere vittima nell'agosto 2007 Chiara Poggi, trovata senza vita in casa dove viveva con la famiglia. In collegamento in diretta da Pavia parla l'avvocato di Alberto Stasi, poco dopo l'interrogatorio del suo assistito durato più di due ore. "Noi siamo molto soddisfatti di questo interrogatorio, Alberto è sereno, ha sempre avuto e continua ad avere fiducia nelle indagini - dice a Myrta Merlino Antonio De Rensis, legale dell'unico condannato del caso di Garlasco che attualmente sta scontando la condanna in carcere per omicidio in regime di semilibertà.- Non posso entrare nel merito per rispetto dell'indagine, ma posso dire che siamo molto soddisfatti. Più che raccontare la sua verità, Alberto Stasi ha risposto a tutte le domande, a qualunque domanda gli è stata rivolta ha risposto in maniera compiuta ed esaustiva, come ha sempre fatto".

Riguardo la riapertura delle indagini, l'avvocato Antonio De Rensis dichiara: "Abbiamo manifestato dal primo giorno grande rispetto per queste indagini, grande rispetto per chi indaga. Sono molto dispiaciuto quando sento dire che questa è un indagine basata sulle idee o su tesi strampalate. Credo che questa è un indagine molto razionale, molto concreta, fatta con metodi moderni e tradizionali al tempo stesso. Bisognerebbe avere non il beneficio del dubbio ma concedere il beneficio della fiducia".

Quando Myrta Merlino chiede in che rapporti fossero all'epoca dell'omicidio di Chiara Poggi Alberto Stasi e Andrea Sempio - quest'ultimo attualmente indagato in concorso in omicidio nelle nuove indagini - il legale risponde: "All'epoca dei fatti non c'era alcun tipo rapporto tra Stasi e Sempio, nessuno. Assolutamente non si conoscevano. Alberto non conosceva l'esistenza dell'indagato fino a quando non è nato il procedimento. All'epoca del fatto non si conoscevano".

Caso di Garlasco, gli elementi della condanna di Alberto Stasi

Dal 2015, Alberto Stasi sta scontando la condanna a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. La sua colpevolezza sarebbe stata stabilita sulla base di una serie elementi chiave.

Come ad esempio la mancanza di segni di effrazione nella villetta di Garlasco indicherebbe che la vittima conosceva l'assassino. Inoltre, il racconto di Stasi sul ritrovamento del corpo sarebbe stato giudicato "incongruente e illogico".

L'alibi di Stasi presenterebbe una finestra temporale di 23 minuti compatibile con l'omicidio. Inoltre, un'impronta insanguinata compatibile con il numero di scarpa di Stasi sarebbe stata rinvenuta sulla scena del crimine.

