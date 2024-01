Omicidio Alessandra Matteuzzi, parla la sorella: "Non era una relazione tossica"

“Lui voleva il controllo assoluto su di lei. Quando lei ha messo un fermo, purtroppo ha fatto quello che sappiamo”. A Pomeriggio Cinque parla Stefania, la sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa nel 2022 da Giovanni Padovani.

“Crudeltà, perché l’ha massacrata”, spiega la sorella, e sul presunto amore tossico: “Non lo era. Se guardo la loro storia vedo che è tratteggiata da cose che succedono in tantissimi altri rapporti. Questo non lo condivido, era proprio il controllo che lui voleva avere su di lei. Questo ha caratterizzato la loro storia”.

L 'ex calciatore, 26 anni, aveva iniziato una relazione con Alessandra, 56 anni, ma avrebbe anche pagato un investigatore privato per farla seguire, convinto che avesse un altro uomo. A causa di questi comportamenti, lei lo avrebbe lasciato e poi denunciato per stalking.

Stefania Matteuzzi continua: “Ha subito anche prima di morire. Lui le staccava la luce del condominio che si trova sotto, dove c’è l’ingresso. Le ha reso la vita un inferno”.

