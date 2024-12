Noemi Durini, parla la mamma della ragazza uccisa a 16 anni: "Lo Stato deve rispondere"

A Pomeriggio Cinque, Imma Rizzo, madre di Noemi Durini, commenta i permessi premio concessi a Lucio Marzo, il ragazzo che nel 2017 uccise sua figlia. Marzo, condannato a 18 anni e 8 mesi, avrebbe usufruito dei primi permessi dopo soli tre anni di detenzione. La donna dichiara: "Io, che sono la mamma, non posso sapere per lo Stato quando un assassino esce e si fa la villeggiatura: andava allo stadio a tifare le squadre e c'è stata una conferenza che come argomento trattava proprio il perdono".

Imma Rizzo si rivolge alle istituzioni, chiedendo l'abolizione dei permessi premio per chi si macchia di reati come il femminicidio: "Gli educatori e il magistrato di sorveglianza devono guardarmi in faccia e spiegarmi perché Lucio marzo, dopo tre anni, ha beneficiato dei permessi premio. Noi crediamo nelle istituzioni, ma ora le istituzioni devono dare risposte", ribadisce.

Imma Rizzo, mamma di Noemi Durini

La madre di Noemi conclude: "Chi non si macchia di questi reati così efferati, va bene farli reintegrare in una società. Però gli assassini no, devono rimanere in carcere".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE