Dopo aver mostrato il video esclusivo del rapimento della piccola Sofia, Pomeriggio Cinque manda in onda alcuni audio dove sentiamo la voce di Rosa Vespa dopo il suo finto parto.

Rosa Vespa ha rapito la piccola Sofia, a poche ore dalla nascita, in una clinica di Cosenza, e avrebbe finto per mesi di essere incinta sia con i famigliari che con suo marito Aqua Moses.

Negli audio possiamo ascoltare la voce di Rosa che aggiorna sulla sua salute e su quella del bambino: “Noi non possiamo stare insieme perché io ho un po’ di tosse. Lui non lo fanno stare vicino a me perché per quattro giorni deve stare sotto osservazione. E non deve stare in contatto con nessun'esterno. Ci hanno fatto i tamponi per prassi e sono risultata positiva al covid però con una carica batterica bassissima quindi l’ho avuto prima”.

Dopo il rapimento di Sofia, l e forze dell'ordine hanno ritrovato la bimba a casa della coppia, mentre festeggiavano con amici e parenti l'arrivo della piccola. Gli inquirenti stanno indagando sul presunto coinvolgimento di Aqua Moses nel rapimento e nella finta gravidanza di Rosa Vespa.

Neonata rapita, parla la nonna della piccola Sofia

A Pomeriggio Cinque, la nonna di Sofia racconta la giornata del rapimento della neonata: "Io penso che stavano scherzando. Come è possibile che sparisca una bambina di un giorno? Io sono arrivata subito in ospedale e ho visto la disperazione. Valeria mi ha detto cosa vuoi che può capitare in una clinica?".

"Può essere che quel marito non sapesse veramente nulla?", chiede l'inviata Ilaria Dalle Palle alla nonna di Sofia. "Tuo sei un papà e non senti la necessità di voler sentire muovere questo bambino nella pancia", risponde la donna.

