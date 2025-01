Neonata rapita a Cosenza, il video del sequestro in clinica

A Pomeriggio Cinque vanno in onda le immagini esclusive del rapimento della piccola Sofia, la neonata sequestrata in clinica a poche ore dalla nascita da una coppia che ha finto di aspettare un bambino

In onda a Pomeriggio Cinque il video esclusivo del rapimento della piccola Sofia, la neonata sequestrata in una clinica di Cosenza, a poche ore dalla nascita, da una coppia che aveva finto per mesi di essere in attesa di un bambino. Nelle immagini riprese dalle telecamere dell'ospedale e mandate in onda in esclusiva nella trasmissione condotta da Myrta Merlino, si vedono i due rapitori, Aqua Moses, mediatore culturale di origini senegalesi di 43 anni, e Rosa Vespa, italiana di 51 anni con una laurea in architettura, marito e moglie, compiere il sequestro.

Nella clip, alle 18.09, si vede l'uomo entrare nella struttura con in mano un ovetto per neonati. Dopo diversi minuti di attesa, appare anche Rosa Vespa, la donna che sarebbe entrata in stanza dalla mamma della piccola Sofia e avrebbe preso la bimba con la scusa di cambiarle il pannolino, fingendosi una puericultrice. Il video mandato in onda da Pomeriggio Cinque, alle 18.43 immortala l'attimo nel quale Rosa Vespa raggiunge il marito con la neonata in braccio.

Poco dopo l'ingresso nella stanza da parte di Rosa Vespa, insospettiti, i genitori di Sofia hanno dato subito l'allarme. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la bimba poche ore dopo il rapimento, a casa della coppia di sequestratori, mentre festeggiavano con amici e parenti l'arrivo della piccola. Secondo le prime indagini, Aqua Moses e Rosa Vespa avrebbero fino per 9 mesi di essere in attesa di un bambino. "Sono state le tre ore più brutte della nostra vita", dice ai giornalisti il padre di Sofia, intervistato dopo il ritrovamento della figlia.

